Maryfer Centeno confronta a Kunno por su salida de La Casa de los Famosos

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La abogada y grafóloga Maryfer Centeno acusó al influencer Kunno de haber sido eliminado del reality por la influencia de Ángela Aguilar, generando una polémica que se vivió en vivo y en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 01:15 PM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 01:09 PM.