Maryfer Centeno confronta a Kunno por su salida de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos (Telemundo) volvió a ser foco de controversia cuando la abogada y grafóloga Maryfer Centeno confrontó al expulsado influencer Kunno durante una transmisión en vivo. Centeno sostuvo que la eliminación del participante no fue fruto del desempeño en el juego, sino de una supuesta “maldición” originada por la cantante regional Ángela Aguilar, amiga cercana del influencer.
En sus primeras reacciones, Kunno mostró desconcierto ante la decisión del público, que lo había posicionado como uno de los favoritos por su contenido dinámico. Sin embargo, la audiencia lo descalificó tras una campaña de votación que, según Centeno, estuvo influenciada por la petición de Aguilar de apoyar a su amigo.
Durante la confrontación, Centeno, sin rodeos, le dijo a Kunno: “No te salgas por la tangente… ¿No sientes que pudo haber influido?”. El influencer, entre risas, respondió que su salida se debió a una “mala racha” y que lo más importante para él era la amistad que había forjado con la concursante Oriana, a quien describió como una conexión especial durante la convivencia.
Kunno negó ser víctima del supuesto efecto Aguilar, asegurando que mantuvo lealtad en todo momento y que su eliminación fue simplemente el resultado de la dinámica del programa. La discusión se tornó viral en redes, donde usuarios aplaudieron la postura directa de Centeno y otros defendieron a Kunno, argumentando que la amistad con Aguilar no debería haber influido en la votación.
El episodio reavivó el debate sobre la influencia de celebridades externas en concursos televisivos y la responsabilidad de los votantes. Mientras algunos usuarios declararon haber dejado de apoyar a Kunno por su vínculo con Aguilar, otros criticaron a Centeno por mezclar análisis grafológico con opiniones personales.
La controversia sigue abierta, y tanto la producción de La Casa de los Famosos como los involucrados aún no han emitido declaraciones oficiales al respecto.