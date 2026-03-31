Aracely Arámbula desmiente rumores de romance entre Miguel Gallego y Fátima Bosch

Los rumores que circulan en redes sociales sobre un supuesto romance entre Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor del cantante Luis Miguel, y la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, continúan generando debate entre los internautas. Hasta la fecha, ninguno de los jóvenes ha emitido pronunciamiento oficial.
Sin embargo, la actriz mexicana Aracely Arámbula, madre de Miguel, decidió romper el silencio. A través de sus cuentas oficiales, la artista compartió un video del programa Hoy, en el que la periodista de espectáculos Martha Figueroa aclaró la situación.
Según Figueroa, la polémica se originó a partir de una cuenta falsa de TikTok que difundió imágenes y supuestos mensajes entre ambos. La periodista señaló que Miguel, de 19 años, no posee ninguna red social, ni siquiera bajo seudónimos, y que el escándalo le habría alarmado, llevándolo a considerar abrir perfiles para desmentir los rumores.
En el mismo segmento, se mencionó que el joven podría estar interesado en seguir los pasos de su media hermana mayor, Michelle Salas, quien se ha consolidado como una de las modelos mexicanas más reconocidas a nivel internacional. No obstante, no se confirmó ninguna decisión al respecto.
Aracely Arámbula no añadió comentarios propios al video, limitándose a difundir la información proporcionada por la periodista, lo que sugiere su intención de poner fin a la especulación sin entrar en detalles personales.
Hasta nuevo aviso, la familia mantiene la postura de que no existe vínculo romántico entre Miguel Gallego y Fátima Bosch, y que cualquier futuro en el mundo del modelaje será una decisión personal del joven.