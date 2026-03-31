Aracely Arámbula desmiente rumores de romance entre Miguel Gallego y Fátima Bosch

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La actriz Aracely Arámbula rompe el silencio y, a través de sus redes, comparte un video de la periodista Martha Figueroa que aclara que no existe relación amorosa entre su hijo Miguel Gallego Arámbula y la Miss Universo 2025, Fátima Bosch. El escándalo se originó en una cuenta falsa de TikTok; el joven de 19 años no tiene presencia en redes sociales y, según la prensa, estaría evaluando abrirlas para aclarar la situación mientras contempla una posible carrera en el modelaje, al estilo de su media hermana Michelle Salas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 10:45 AM.