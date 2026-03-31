Sabo Romo, ex de Caifanes, afirma que consideraría la eutanasia en su vejez

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El bajista y cofundador de Caifanes, Sabo Romo, afirmó que, de no contar con una enfermedad terminal, optaría por la eutanasia cuando la edad le imponga limitaciones. Su postura se inscribe en el debate nacional sobre la autonomía del final de la vida, mientras la legislación mexicana sigue prohibiendo la eutanasia y el suicidio asistido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 11:55 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 11:47 AM.