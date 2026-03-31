Taylor Swift enfrenta demanda por presunta infracción de marca en su álbum “The Life of a Showgirl”

Los tribunales de Estados Unidos recibirán una nueva controversia legal que involucra a la superestrella del pop Taylor Swift. La cantante ha sido demandada por Maren Wade, una showgirl y creadora de contenido radicada en Las Vegas, quien alega que el título de su último álbum, The Life of a Showgirl, infringe la marca registrada Confessions of a Showgirl, en vigor desde 2014.
Wade sostiene que su marca, utilizada en columnas, espectáculos en vivo y material editorial, podría generar confusión entre el público al combinarse con la fama global de Swift. Además de la supuesta infracción, la demanda incluye cargos de competencia desleal y falsa designación de origen, argumentando que el uso del término “showgirl” por parte de Swift diluye la identidad de la marca de Wade y afecta su posicionamiento en el nicho del entretenimiento de Las Vegas.
Según documentos judiciales, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) rechazó previamente una solicitud de registro del título del álbum por parte del equipo de Swift, citando posibles conflictos con marcas preexistentes. La actora solicita una orden judicial que impida cualquier uso del nombre y una compensación económica por los daños que alega haber sufrido.
Hasta el momento, Taylor Swift no ha emitido declaraciones oficiales sobre la demanda. El caso podría resolverse de tres maneras principales: