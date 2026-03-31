Taylor Swift enfrenta demanda por presunta infracción de marca en su álbum “The Life of a Showgirl”

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Una artista de Las Vegas, Maren Wade, acusa a Taylor Swift de violar su marca “Confessions of a Showgirl” al titular su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”. La demanda, presentada a finales de marzo de 2026, busca una orden judicial que prohíba el uso del nombre y una indemnización por daños.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 12:20 PM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 12:16 PM.