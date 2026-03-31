Lanzan nuevo tráiler de Supergirl: Woman of Tomorrow y suben expectativas para junio 2026

El nuevo tráiler de Supergirl: Woman of Tomorrow ha sido lanzado y ha intensificado la expectación del público mexicano y mundial por la película que llegará a los cines el 25 de junio de 2026. La cinta, inspirada en el aclamado cómic de DC Comics, se inserta en el nuevo universo cinematográfico de James Gunn y promete una experiencia visual y narrativa sin precedentes.
El avance muestra a Kara Zor-El, la hermana de Superman, reviviendo recuerdos de su planeta natal, Krypton, mientras recorre una serie de escenarios que van desde fiestas desenfrenadas hasta momentos de profunda introspección. La banda sonora incluye el clásico "Call Me" de Blondie, que acompaña la atmósfera rebelde de la joven heroína.
Destaca también la aparición del mercenario Lobo, interpretado por Jason Momoa, cuya relación conflictiva con Supergirl añade una capa de tensión y dinamismo a la trama. Además, se vislumbra la presencia de Superman, aunque sin protagonismo, como la figura protectora y preocupada por su hermana.
El director Craig Gillespie ha señalado que la película será multilingüe, reflejando la travesía espacial de Kara y la diversidad cultural del universo que explorará. El tráiler también ofrece destellos de la ciudad natal de Kara y de los orígenes del planeta Krypton, ampliando el contexto histórico de la heroína.
Con la fecha de estreno fijada para el 25 de junio de 2026 y una proyección especial en IMAX programada para el 26 de junio, la película se perfila como uno de los grandes estrenos del verano. Los fanáticos de DC Comics y del cine de superhéroes podrán encontrar su lugar en el universo, como sugiere el lema promocional: "This Summer, find your place in the universe".
Los interesados pueden seguir las actualizaciones oficiales a través de la cuenta de Twitter de la película y de los canales de Milénio, que ofrecerá cobertura completa del lanzamiento.