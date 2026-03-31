Lanzan nuevo tráiler de Supergirl: Woman of Tomorrow y suben expectativas para junio 2026

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El tráiler de la película basada en el cómic "Woman of Tomorrow" revela recuerdos de Krypton, la aparición de Lobo y la presencia de Superman, generando gran expectativa para su estreno el 25 de junio de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 11:27 AM.