Violeta Isfel afirma que sus padres “deberían estar en la cárcel”

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La actriz Violeta Isfel declaró en el programa “Todo para la mujer” que sus padres deberían estar presos, explicando que su ruptura con la familia biológica se debe a situaciones graves que la obligaron a alejarse y a considerar acciones legales, aunque sin detallar los hechos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 12:44 PM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 02:10 PM.