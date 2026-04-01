Adelantan nuevamente la fecha de salida de Sean “Diddy” Combs a 15 de abril de 2028

...

Por tercera vez la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. reduce la fecha de liberación del magnate musical, ahora prevista para el 15 de abril de 2028, tras ajustes administrativos y legales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/04/2026 04:00 PM.
En Espectáculos y editada el 01/04/2026 03:38 PM.