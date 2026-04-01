Adelantan nuevamente la fecha de salida de Sean “Diddy” Combs a 15 de abril de 2028

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos anunció, por tercera ocasión, una reducción en el calendario de reclusión de Sean “Diddy” Combs, estableciendo como nueva fecha estimada de salida el 15 de abril de 2028. El ajuste implica un adelanto de diez días respecto a la fecha anterior, fijada para el 25 de abril de 2028, y continúa la tendencia iniciada en junio de 2028.
Combs, de 56 años, cumple una sentencia de 50 meses en el Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, Nueva Jersey, tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución en un juicio federal celebrado en Nueva York en octubre de 2025. Fue absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y conspiración.
Los cambios en la fecha de liberación responden a procedimientos administrativos estándar y a la presentación de apelaciones por parte del equipo legal de Combs, que argumenta que la condena original resultó excesiva. Los fiscales federales, sin embargo, defienden la sentencia y solicitan su mantenimiento.
Esta tercera revisión del cronograma penitenciario se produce en medio de una intensa atención mediática, dado el peso de Diddy en la industria musical y empresarial. Aunque la reducción progresiva de su tiempo en prisión sugiere una posible liberación anticipada, el proceso de apelación sigue abierto y podría generar nuevos ajustes.
Hasta la fecha, el rapero y magnate continúa cumpliendo su condena en Fort Dix, mientras seguidores y observadores del espectáculo mundial siguen de cerca la evolución de su caso.