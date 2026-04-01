Fallece la influencer brasileña Larissa Machado en un violento choque de moto en Manaos

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La creadora de contenido Larissa Machado, conocida por su pasión por el motociclismo y estilo de vida, murió al perder el control de su motocicleta y colisionar contra un muro de contención en Manaos el 27 de marzo. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/04/2026 03:15 PM.
En Espectáculos y editada el 01/04/2026 03:07 PM.