Belinda usa accesorios originales de la emperatriz Carlota en nueva serie

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La cantante y actriz Belinda reveló que incorporó piezas auténticas de la única emperatriz de México, Carlota de Habsburgo, para su papel en la serie que está rodando, y anunció que producirá y actuará en un nuevo proyecto televisivo mientras lanza su sencillo con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan para la Copa Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/04/2026 03:10 PM.
En Espectáculos y editada el 02/04/2026 03:20 PM.