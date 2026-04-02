Belinda usa accesorios originales de la emperatriz Carlota en nueva serie

Durante una entrevista con Televisa Espectáculos en la Ciudad de México, la artista Belinda confirmó que su interpretación de la emperatriz Carlota de Habsburgo se basa en vestuario y accesorios originales de la época, una pieza histórica que aporta autenticidad a la producción. "Utilizamos cosas originales de Carlota. Hay muchas sorpresas que van a ir descubriendo", señaló la cantante, quien también destacó la importancia de la figura de Carlota como defensora de los derechos de las mujeres en el siglo XIX.
Belinda explicó que el personaje representa a una mujer apasionada por México y el mundo, pero también sensible y luchadora. "Las mujeres en esa época no eran escuchadas y ella luchó muchísimo para que tuvieran voz, fuerza y respeto", afirmó, subrayando el legado feminista de la emperatriz.
Además de su papel actoral, la artista anunció que incursionará como productora en un nuevo proyecto televisivo que lleva años gestándose. "Viene un año de mucho enfoque, estoy trabajando mil proyectos a la vez. Por primera vez seré productora y también actuaré. Es un proyecto que me hace mucha ilusión", declaró, sin revelar aún el título o la temática de la serie.
El anuncio coincidió con la promoción del próximo sencillo que Belinda lanzará junto a Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, tema creado para la Copa Mundial de Fútbol 2026. La artista se mostró entusiasmada por la sinergia entre la música y la actuación, y prometió que los próximos meses traerán más detalles sobre ambos proyectos.