Carlos Villagrán revela cómo Chespirito intentó frenar su carrera

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En una entrevista exclusiva para El Escorpión Dorado, Carlos Villagrán contó sin filtros los conflictos con Roberto Gómez Bolaños que, según él, limitaron sus oportunidades profesionales después de interpretar a Quico. El actor señaló la intervención del presidente de Televisa y la disputa por los derechos del personaje como factores clave para su salida de la producción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/04/2026 03:33 PM.
En Espectáculos y editada el 02/04/2026 03:29 PM.