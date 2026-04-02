Carlos Villagrán revela cómo Chespirito intentó frenar su carrera

El actor Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su papel de Quico en "El Chavo del 8", reveló en una entrevista reciente que Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", intentó frenar su carrera cuando el personaje alcanzó una popularidad casi independiente de la serie.
Villagrán explicó que la fama de Quico se disparó en países como Argentina, Brasil y Venezuela, lo que generó incomodidad dentro del equipo de producción. Según sus declaraciones, cuando intentó diversificar su trabajo –grabando discos, aceptando ofertas de televisión y realizando giras internacionales– recibió una fuerte resistencia por parte de Chespirito, quien buscó minimizar la presencia del personaje.
El actor también señaló la intervención directa del entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, quien, según Villagrán, apoyó la decisión de limitar sus proyectos externos. Además, denunció una gestión poco clara de los derechos de autor, lo que le obligó a adaptar su interpretación de Quico en presentaciones fuera de México para evitar problemas legales.
En la entrevista, Villagrán recordó la solidaridad de su compañero Ramón Valdés, quien dejó la producción en parte por apoyo a Villagrán, y comentó una anécdota con Florinda Meza, quien lo invitó a su casa y mostró interés en su futuro profesional.
A pesar de los conflictos y de haber perdido inversiones y una vivienda, Villagrán aseguró que no guarda rencor y que su carrera se mantuvo gracias al apoyo del público internacional. El actor subrayó que Quico sigue presente en la memoria colectiva de varias generaciones y que su legado perdura más allá de las disputas internas de la producción original.
Esta revelación abre nuevamente el debate sobre la gestión de los derechos de los personajes icónicos de la televisión mexicana y la influencia de los grandes conglomerados mediáticos en la trayectoria de sus talentos.