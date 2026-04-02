Lupillo Rivera pide matrimonio a Taina Pimentel y muestra lujoso anillo

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El cantante regional mexicano Lupillo Rivera sorprendió a su novia, la modelo y actriz dominicana Taina Pimentel, al solicitarle matrimonio con un anillo de gran valor. La noticia, difundida a través de Instagram, marca el cuarto matrimonio del artista y confirma la consolidación de su noviazgo iniciado en diciembre del año pasado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/04/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 02/04/2026 09:04 AM.