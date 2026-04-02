Lupillo Rivera pide matrimonio a Taina Pimentel y muestra lujoso anillo

Lupillo Rivera, el "Toro del corrido", anunció este miércoles su compromiso con la modelo y actriz Taina Pimentel, mostrando en Instagram un lujoso anillo que simboliza su intención de casarse. La publicación, que incluyó varias fotografías del momento, fue acompañada por un mensaje de la pareja que agradeció a sus seguidores por el apoyo.
El anuncio llega después de que la relación se hiciera pública en noviembre de 2025, cuando Pimentel compartió una foto junto al cantante y expresó que "con él siento lo que antes no sentí". Desde entonces, la pareja ha mantenido una presencia constante en redes sociales, consolidando su noviazgo que se formalizó en diciembre del año pasado.
El anillo presentado por Rivera es descrito como de diseño exclusivo y gran valor, reforzando la intención del cantante de dar un paso definitivo en su vida sentimental. De concretarse la boda, sería el cuarto matrimonio del artista, quien previamente estuvo casado con María Gurrola (1987‑2002), con quien tuvo cuatro hijas; con Mayeli Alonso (2006‑2019), con quien tuvo dos hijos; y con Giselle Soto (2021‑2023).
Taina Pimentel, originaria de República Dominicana, se ha destacado como actriz y modelo, participando en producciones como Sed de venganza, Velvet, el nuevo imperio y en dos temporadas de Nuestra Belleza Latina (2015 y 2021). En agosto del año pasado, la modelo confirmó que tiene un hijo de seis años, al que dedica mensajes de cumpleaños en sus redes.
El compromiso de Rivera y Pimentel ha generado gran expectación en el mundo del espectáculo mexicano, donde el cantante es una figura emblemática del género regional. Los seguidores esperan más detalles sobre la fecha y el lugar de la boda, mientras la pareja continúa compartiendo momentos íntimos y románticos en sus plataformas digitales.