Maribel Guardia abandona la lucha legal por la custodia de su nieto José Julián

Maribel Guardia ha decidido poner fin a su disputa legal por la custodia de su nieto, José Julián, según un documento presentado ante la autoridad competente el 1 de abril de 2026. La información se dio a conocer en el programa De Primera Mano, donde los conductores explicaron que el desistimiento se limita exclusivamente a la vía familiar relacionada con la guarda y custodia.
La periodista Addis Tuñón señaló que el documento indica: “Vengo a desistirme de la apelación y quejas interpuestas ante esta instancia por así convenir a mis intereses y para los efectos legales correspondientes”. Asimismo, aclaró que “todo lo demás sigue en pie, no se ha desistido”, refiriéndose a otras denuncias y procesos que la familia mantiene abiertos.
El conductor Gustavo Adolfo Infante recordó que la actriz había interpuesto doce recursos legales, aunque la mayoría correspondían a apelaciones o desahogos del mismo proceso, no a demandas distintas. El despacho legal de Imelda Garza Tuñón, madre de José Julián, confirmó que la última apelación será desechada próximamente, lo que cierra la vía judicial para la custodia por parte de Guardia.
El desistimiento requiere que Maribel Guardia se presente personalmente ante la autoridad para formalizarlo, según el documento analizado por los periodistas. Con este paso, la disputa por la custodia queda concluida, pero persisten otros conflictos familiares, como la validez del testamento y denuncias cruzadas entre los integrantes de la familia, que continúan en curso.
En conclusión, la lucha legal de Maribel Guardia por la guarda y custodia de su nieto ha llegado a su fin, mientras que el entorno judicial familiar permanece activo por otros frentes legales.