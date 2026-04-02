Maribel Guardia abandona la lucha legal por la custodia de su nieto José Julián

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Según documentos filtrados y presentados el 1 de abril de 2026, la actriz Maribel Guardia desistió del recurso de queja y apelación en la causa familiar por la guarda y custodia de su nieto, aunque otros procesos judiciales familiares continúan activos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/04/2026 09:38 AM.
En Espectáculos y editada el 02/04/2026 09:17 AM.