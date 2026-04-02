Megan Thee Stallion es hospitalizada de emergencia durante su debut en Broadway

La cantante y rapera Megan Thee Stallion, de 31 años, fue llevada de urgencia al hospital mientras se presentaba en el musical Moulin Rouge! del Teatro Al Hirschfeld, en Broadway. El incidente, que ocurrió a mitad de la función, generó gran preocupación entre sus seguidores y el público presente.
En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la artista describió lo sucedido como “una verdadera llamada de atención”. Declaró que “últimamente he estado exigiéndome más allá de mis límites, funcionando con el tanque vacío, y mi cuerpo por fin dijo basta. Sinceramente, me asustó”.
Tras recibir atención médica, Megan confirmó que se encuentra estable y que retomará sus presentaciones el próximo jueves, después de una pausa de un día para recuperarse. La rapera será reemplazada por otra intérprete durante el resto del miércoles.
Este debut en Broadway, donde interpreta a Harold Zidler, dueño del club del espectáculo, marcó su primera incursión en el teatro musical. Megan se une a un selecto grupo de artistas femeninas que lideran la escena del rap en Estados Unidos, como Cardi B y Nicki Minaj.
El musical Moulin Rouge!, que ha estado en cartelera durante siete años, cerrará sus puertas el 26 de julio. La producción ha contado con diversos intérpretes en el papel de Zidler, entre ellos Boy George, Wayne Brady, Tituss Burgess y Bob the Drag Queen.
Se espera que Megan Thee Stallion continúe su temporada, programada para concluir el 17 de mayo, siempre y cuando su salud lo permita.