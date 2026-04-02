Megan Thee Stallion es hospitalizada de emergencia durante su debut en Broadway

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La rapera estadounidense Megan Thee Stallion fue trasladada al hospital tras abandonar a mitad del espectáculo “Moulin Rouge!” en Nueva York. La artista explicó que el colapso fue una advertencia de su cuerpo y anunció su regreso al escenario el jueves.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/04/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 02/04/2026 09:12 AM.