Olivia Rodrigo anuncia su tercer álbum “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”

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La cantante estadounidense confirmó el título, la portada y la fecha de salida (12 de junio de 2026) de su tercer disco de estudio, que llega bajo Geffen Records y marca una nueva etapa más luminosa en su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/04/2026 01:59 PM.
En Espectáculos y editada el 02/04/2026 01:58 PM.