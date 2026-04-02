Olivia Rodrigo anuncia su tercer álbum “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”

Olivia Rodrigo confirmó este miércoles el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que estará disponible a partir del 12 de junio de 2026. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales después de una serie de pistas en un mural rosa en Melrose Avenue, Los Ángeles, pone fin a los rumores que circulaban entre sus seguidores.
El anuncio también incluyó la eliminación de publicaciones anteriores en sus perfiles, dejando solo la información del nuevo álbum, lo que subraya la intención de marcar un punto de partida claro para esta nueva etapa.