Travis Kelce celebrará su despedida de soltero en las Bahamas antes de casarse con Taylor Swift

...

El tight end de los Kansas City Chiefs organizará una fiesta íntima y relajada en las Bahamas a finales de mayo, con golf, cenas privadas y la compañía de compañeros como Patrick Mahomes y su hermano Jason Kelce, mientras se afinan los planes de boda con la cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/04/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 02/04/2026 09:34 AM.