Travis Kelce celebrará su despedida de soltero en las Bahamas antes de casarse con Taylor Swift

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, se prepara para su despedida de soltero antes de contraer matrimonio con la cantante Taylor Swift. Según informó Page Six, la celebración tendrá lugar a finales de mayo en las Bahamas y reunirá a un círculo reducido de amigos y compañeros de equipo, entre ellos el mariscal de campo Patrick Mahomes y su hermano, el liniero Jason Kelce.
Una fuente cercana al jugador describió el evento como "solo chicos pasando un buen rato", subrayando que la jornada será discreta y sin grandes exhibiciones públicas. El programa principal girará en torno al golf, actividad que se combinará con cenas privadas en una villa alquilada exclusivamente para la ocasión.
La elección de las Bahamas no es casual. En marzo de 2024 la pareja visitó Harbour Island, hospedándose en la lujosa Rosalita House, una propiedad privada cuyo costo ronda los 15,000 dólares por noche. Kelce comentó a Entertainment Tonight que quedó cautivado por el entorno tropical, describiéndolo como "un lugar encantador donde puedes conseguirlo todo".
El gusto de Kelce por el golf quedó patente a principios de abril de 2026, cuando fue visto en Bandon Dunes, Oregon, acompañado de Robert Tonyan Jr. y George Kittle. La actividad deportiva será, pues, el eje central de la despedida.
Desde que la relación entre Kelce y Swift se hizo pública en el verano de 2023, la pareja anunció su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación en Instagram. Los detalles de la boda siguen bajo reserva, aunque se barajan varias opciones: una ceremonia íntima en Rhode Island, donde Swift posee una residencia; un evento más amplio en Blackberry Farm, Tennessee; o incluso un retiro en una isla privada como Necker Island, en las Islas Vírgenes Británicas.
Por el momento, la información disponible se limita a los participantes principales y al carácter relajado del encuentro, manteniendo la privacidad que ambos han buscado para sus momentos más personales.