Aldo de Nigris revela por qué convive con su abuela Leticia Guajardo

Aldo de Nigris, la joven promesa del entretenimiento mexicano que ganó notoriedad tras su paso por La Casa de los Famosos México 2025 y su reciente pelea de boxeo contra Nicola Porcella, habló en una entrevista con el youtuber Melo Montoya sobre la razón por la que reside con su abuela, Leticia Guajardo.
Durante la charla, disponible en el canal de YouTube de Melo Montoya, el presentador le preguntó: “¿Por qué vives con tu abuelita teniendo a tu papá y a tu mamá?”. De Nigris respondió que su situación familiar cambió cuando, a los 14 años, sus padres se separaron. “Mi mamá se fue a casa de mi abuela y mi papá se quedó en su casa. Él no estaba en la casa, se iba desde la mañana y llegaba a las seis de la tarde”, explicó, lo que lo llevó a comer y dormir en la casa de su abuela desde entonces.
Con el paso del tiempo, el cantante‑actor decidió mudarse definitivamente con Leticia porque “el cuarto es más grande y es más cómodo”. Aseguró que esa decisión no le impide pasar tiempo con su padre u otros lugares: “Ahorita ya casi no estoy en mi casa, pero si quiero voy con mi jefe y me duermo ahí”.
El joven también confesó que al principio resultó complicado convivir con su abuela, quien es muy sociable y suele recibir visitas inesperadas. “A veces llego cansado de viajar y ella tiene invitados; me ponen videos y quieren saludar, y yo solo quiero descansar”. Sin embargo, comentó que ya han dialogado y la situación ha mejorado.
En una anécdota curiosa, De Nigris relató que, al ser mayor de edad, llevó a una chica a la cochera de su abuela y allí compartieron un beso, lo que él interpretó como una muestra de la complicidad que mantiene con Leticia: “Yo creo que me tiró paro”.
La entrevista, que ha circulado en redes sociales bajo los hashtags #AldodeNigris y #VidaConAbuela, ofrece una visión íntima del equilibrio entre la vida personal y profesional del artista, y subraya la importancia de la familia extendida en su cotidianidad.