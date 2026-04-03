Aldo de Nigris revela por qué convive con su abuela Leticia Guajardo

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El ex‑concursante de La Casa de los Famosos México 2025 explica que la decisión de vivir con su abuela responde a razones de comodidad, historia familiar y la dinámica de su vida profesional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 06:09 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 08:05 AM.