Alfredo Adame dice que aún no es momento de regresar a las telenovelas

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El actor de 67 años explicó que, pese a recibir múltiples ofertas, prefiere seguir en los realities y solo considerará volver a la ficción cuando no tenga compromisos en ese formato.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 11:19 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 11:38 AM.