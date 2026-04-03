Alfredo Adame dice que aún no es momento de regresar a las telenovelas

En una rueda de prensa , el actor mexicano Alfredo Adame abordó la posibilidad de retomar su carrera en las telenovelas, género que lo catapultó a la fama. El intérprete manifestó que, aunque ha recibido "muchas ofertas, sobre todo de allá de Estados Unidos", no contempla un regreso inmediato porque su foco está en los programas de reality‑show, los cuales describe como "dinámicos y satisfactorios".
Adame, de 67 años, explicó que le resulta gratificante "andar ahí, agarrando a trancazos con jóvenes, demostrándoles tus capacidades, habilidades y destrezas". Aseguró que disfruta mantenerse activo y en el centro de la atención mediática gracias a este formato, aunque reconoce que en algún momento pensó en dejar los realities para volver a la ficción: "Juré y perjuré que ya en el 2026 me iba a serenar con lo de los realities para hacer novela, pero ahorita no es tiempo".
El actor dejó la puerta abierta: "Si me invitan a una telenovela y no tengo compromiso de reality, pues claro que le entro". En cuanto a posibles compañeros, declaró que no tiene preferencias: "Con quien sea. Yo nunca tuve preferencias por nadie ni nada. A mí donde me pongas yo sé que lo voy a hacer bien".
Adame también recordó su legado en el género, afirmando ser "el actor a nivel mundial que más telenovelas ha hecho": 23 telenovelas completas y 10 parciales, con el mayor número de papeles protagónicos adultos. Señaló que, junto a Laura Flores y el productor Carlos Moreno, se acuñó el concepto de "protagónicos adultos" tras un cambio generacional en la industria.
Respecto a su alcance internacional, el actor citó que sus novelas llegaron a 182 países, ubicándose en el segundo lugar después de Verónica y Lucía, cuyas obras alcanzaron 189 países. Rememoró su formación en la academia de Silvia Derbez y la influencia de Eugenio Derbez, y destacó que su permanencia en los medios se debe a la autenticidad y a la capacidad de capitalizar polémicas: "Yo nunca dije: ‘Oye, no soy, cómo no’. Lo dejé correr y lo capitalicé".