Jueza de California impone multa de 1.5 millones de dólares a Gerardo Ortiz

La jueza Maame Ewusi Frimpong, del Distrito Federal de Los Ángeles, confirmó una multa de 1.5 millones de dólares (cerca de 30 millones de pesos) contra el cantante Gerardo Ortiz Medina, después de que el artista admitiera su culpabilidad en un proceso penal por vínculos financieros con una empresa mexicana vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante la audiencia del 1 de abril de 2024, la jueza rechazó las peticiones tanto de la defensa como de la fiscalía de reducir la sanción a 250 mil dólares y mantuvo la multa original de 1.5 millones, argumentando que corresponde a las ganancias obtenidas mediante la empresa vinculada al CJNG.
El caso subraya la creciente vigilancia de autoridades estadounidenses sobre la industria musical mexicana y su posible uso como canal de lavado de dinero para organizaciones criminales.
Ortiz deberá pagar la multa dentro del plazo que establezca la corte y cumplir con la libertad supervisada. La defensa ha anunciado que evaluará la posibilidad de apelar la cuantía de la sanción.