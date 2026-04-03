Jueza de California impone multa de 1.5 millones de dólares a Gerardo Ortiz

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Una magistrada federal de Los Ángeles confirmó una sanción de 1.5 millones de dólares (≈30 millones de pesos) contra el cantante regional mexicano Gerardo Ortiz, tras declararse culpable de haber recibido ingresos de una empresa mexicana vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 11:18 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 11:30 AM.