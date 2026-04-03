Grettell Valdez supera amputación parcial del dedo tras cáncer originado por manicura

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La actriz mexicana Grettell Valdez informó que, tras una amputación parcial del pulgar izquierdo provocada por un cáncer vinculado a una manicura, se encuentra sana y ha vuelto a trabajar en televisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 07:10 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 07:47 AM.