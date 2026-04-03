Juez de Nueva York desestima 10 de los 13 cargos de Blake Lively contra Justin Baldoni

Un juez federal de Nueva York desestimó el jueves la mayor parte de la demanda presentada por la actriz Blake Lively contra el director y actor Justin Baldoni. De los 13 cargos iniciales, diez fueron descartados, incluyendo todas las acusaciones de acoso sexual y de "fat‑shaming". Solo permanecen tres reclamaciones: incumplimiento de contrato, represalia y complicidad en represalia, que seguirán adelante hacia el juicio programado para el 18 de mayo.
El magistrado Lewis Liman, en una resolución de 152 páginas, argumentó que los contratos citados por Lively, particularmente el llamado Actor Loanout Agreement (ALA), eran “inejecutables” porque la actriz nunca los firmó. Al no existir un contrato vinculante, el juez consideró a Lively como contratista independiente y no como empleada, lo que impidió que sus reclamos se sustentaran en la Ley de Derechos Civiles de 1964 ni en el Código Laboral de California.
El juez también señaló que Lively ejercía un control creativo amplio sobre la producción de "Romper el círculo", al elegir el 90 % de la música, supervisar cada toma, reescribir el guion, participar en la contratación y despido de asistentes, y negociar la ubicación del rodaje. Estas circunstancias reforzaron la conclusión de que su relación con la producción era de naturaleza contractual y no laboral.
En cuanto a las acusaciones de "fat‑shaming", el magistrado determinó que los comentarios de Baldoni sobre el peso de Lively y la presentación de un especialista en probióticos no constituían hostilidad de género, sino que la propia actriz había reconocido que la estética requerida formaba parte del trabajo que ambos aceptaron con entusiasmo.
Respecto a la escena de baile donde Lively alegó besos improvisados no previstos en el guion, el juez sostuvo que la conducta estaba dirigida al personaje y no a la actriz, y que los artistas creativos deben contar con cierto margen para experimentar dentro de los límites acordados.
Sin embargo, las reclamaciones por represalia fueron admitidas. El magistrado indicó que "un jurado razonable podría determinar que Lively también experimentó genuinamente lo ocurrido en el set como discriminatorio".
Los abogados de Baldoni, Alexandra Shapiro y Jonathan Bach, celebraron la decisión, calificándola de "significativamente reducida" y expresaron su intención de presentar defensa ante los cargos restantes. Por su parte, la abogada de Lively, Sigrid McCawley, reiteró que el caso sigue centrado en la represalia y que la actriz espera testificar para arrojar luz sobre lo que describen como una "viciosa forma de represalia".
La controversia legal se originó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó su demanda acusando a Baldoni de acoso sexual, represalia e inflicción intencional de angustia emocional. La película "Romper el círculo" recaudó 148 millones de dólares en taquilla doméstica y 350 millones a nivel global.