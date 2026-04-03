Juez de Nueva York desestima 10 de los 13 cargos de Blake Lively contra Justin Baldoni

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Un magistrado federal eliminó la mayoría de las acusaciones de la actriz Blake Lively contra el director Justin Baldoni, dejando solo tres reclamos por incumplimiento de contrato y represalia, mientras se acerca el juicio previsto para el 18 de mayo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 09:47 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 09:55 AM.