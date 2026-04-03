Mark Lee anuncia su salida de NCT y SM Entertainment tras diez años

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El cantante y rapero canadiense Mark Lee confirmó su retiro del grupo de K‑pop NCT y de la agencia SM Entertainment, efectivo el 8 de abril, tras una década de trayectoria y la publicación de su álbum solista "The Firstfruit".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 08:07 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 08:50 AM.