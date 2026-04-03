Mark Lee anuncia su salida de NCT y SM Entertainment tras diez años

Mark Lee, de 26 años, anunció este viernes su salida del grupo NCT y de la agencia surcoreana SM Entertainment, poniendo fin a una relación artística de diez años que comenzó con su debut en 2016. La decisión, oficializada mediante un comunicado en la plataforma Weverse, será efectiva a partir del miércoles 8 de abril.
SM Entertainment explicó que la medida se tomó "tras un largo periodo de discusiones detalladas y cuidadosas" con el artista y que ambas partes llegaron a un acuerdo mutuo. En el comunicado se resaltó el talento y la versatilidad de Lee tanto en actividades grupales como solistas, y se agradeció su aporte al proyecto.
Mark Lee, nacido en Canadá y de raíces surcoreanas, fue uno de los miembros fundadores de NCT. Participó activamente en dos subunidades: NCT 127 y NCT Dream. La semana pasada concluyó la gira mundial de NCT Dream con seis presentaciones en Seúl.
SM Entertainment confirmó que NCT 127 continuará como grupo de siete integrantes (Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo y Haechan) y que NCT Dream seguirá con seis miembros (Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung).
En abril de 2025, Lee lanzó su primer álbum solista, The Firstfruit, y declaró a The Hollywood Reporter que el proyecto le ayudó a encontrarse a sí mismo. Tras el anuncio de su salida, el artista publicó en Instagram una carta escrita a mano dirigida a los "Czennies", en la que explicó que siempre soñó con tocar guitarra acústica y dedicarse a la escritura en inglés. Señaló que, al acercarse el fin de su contrato, decidió explorar "el sueño más grande que puedo soñar" y el propósito que desea cumplir.
Lee agradeció a sus compañeros de grupo por su apoyo incondicional y expresó su gratitud al fandom por el amor recibido. En la versión en inglés de la carta, concluyó: "De todas las cosas que mi corazón quiere decir ahora mismo, verdaderamente deseo decir gracias. Gracias por amarme, apoyarme y forjarme para convertirme en quien soy hoy".
Mark Lee debutó oficialmente el 9 de abril de 2016 como parte de NCT U, subunidad del colectivo, y se consolidó como uno de los integrantes más reconocidos de un grupo que hoy cuenta con 24 miembros. Su salida representa uno de los cambios más relevantes en la historia de NCT desde su fundación.