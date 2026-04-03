Natalia Jiménez aclara uso de ambulancia para traslado al aeropuerto y enfrenta críticas

La cantante Natalia Jiménez, conocida por su participación en el Vive Latino, publicó hoy un video en Instagram y Facebook para esclarecer la polémica surgida tras utilizar una ambulancia para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 14 de marzo.
En el material, Jiménez y su esposo y mánager, Arnold Hemkes, explicaron que la artista presenta un cuadro de prediabetes y que, el día del concierto, no se encontraba bien de salud. Por ello, el plan original de ir directamente al aeropuerto fue modificado; primero acudieron a un hospital del sur de la capital para recibir los primeros monitoreos y, posteriormente, rentaron un servicio de transporte médico privado que incluyó una ambulancia con supervisión profesional.
Una vez en el aeropuerto, la cantante tomó un helicóptero que la llevó a la celebración del cumpleaños de Carlos Rivera en Huamantla, Tlaxcala. Jiménez señaló que la decisión de usar la ambulancia respondió exclusivamente a “cuidados de salud” y no a un intento de obtener un beneficio o privilegio.
El video, que también muestra a la artista disfrutando de unos días de descanso con su familia, busca contrarrestar las críticas que la acusaban de “funar” por el uso del vehículo de emergencia. Hemkes añadió que Jiménez prefiere no hablar públicamente de sus problemas médicos, pues busca transmitir siempre un mensaje positivo a sus seguidores.
La explicación ha generado reacciones mixtas en redes sociales; algunos usuarios agradecen la claridad, mientras que otros siguen cuestionando la necesidad de emplear una ambulancia para un traslado privado.
Esta es la versión oficial de la cantante y su equipo, que esperan que el público comprenda el trasfondo real de la situación.