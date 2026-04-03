Natalia Jiménez aclara uso de ambulancia para traslado al aeropuerto y enfrenta críticas

...

La cantante española explicó que el uso de una ambulancia el 14 de marzo fue por motivos de salud, ya que padece prediabetes y necesitaba supervisión médica antes de tomar un helicóptero a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera en Tlaxcala.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 06:07 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 06:58 AM.