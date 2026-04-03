Ninel Conde combinará cirugía de implantes mamarios con una ‘raspadita’ de cintura

La cantante y actriz Ninel Conde, de 49 años, confirmó que se operará para reemplazar sus implantes mamarios, los cuales llevan más de diez años, y que, simultáneamente, realizará una intervención estética en la cintura a la que denomina “raspadita”. En una entrevista concedida al programa Hoy, la artista explicó que la decisión responde a recomendaciones médicas, pues el desgaste de los implantes puede provocar rupturas y comprometer su salud.
Consciente de su apretada agenda, Conde manifestó: “Ya me toca cambiarme los implantes de los senos porque ya tienen más de 10 años, por salud uno tiene que cambiarlos, pero ¡a qué hora! Estoy como loca trabajando, pero sí quisiera este año en algún momento hacerlo porque es por salud y obviamente la anestesia se aprovecha”. Añadió que la “raspadita” le permitirá definir su figura sin necesidad de dedicar horas al gimnasio, ya que “a uno no le da tiempo de hacer tanto ejercicio”.
La artista ha sido recurrente en el uso de procedimientos estéticos a lo largo de su carrera. Entre sus intervenciones se encuentran rinoplastia, liposucción, perfilado de mandíbula, levantamiento de cejas, bichectomía, aplicación de bótox y ácido hialurónico, así como posibles cirugías en glúteos, pantorrillas y abdomen, posteriores a su primer aumento de busto en los años noventa, después del nacimiento de su hija Sofía.
Además de su vida profesional, Ninel Conde ha estado envuelta en diversas polémicas que han marcado su trayectoria, incluyendo controversias sentimentales, procesos legales y declaraciones polémicas en medios de comunicación.
La intervención está programada para este año, aunque la artista no reveló la fecha exacta. Se espera que, una vez concluida la cirugía, la actriz comparta los resultados a través de sus redes sociales.