Ninel Conde combinará cirugía de implantes mamarios con una ‘raspadita’ de cintura

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La actriz y cantante de 49 años anunció que, tras más de una década con sus actuales prótesis mamarias, se someterá a una cirugía de reemplazo y aprovechará la anestesia para una intervención estética en la cintura, conocida como “raspadita”, alegando que su agenda no le permite dedicar tiempo al ejercicio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 06:12 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 07:41 AM.