Odalys Ramírez confirma su regreso a la pantalla y apunta a La Casa de los Famosos México 2026

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La conductora Odalys Ramírez, tras su salida inesperada de “Cuéntamelo Ya!”, dejó entrever que formará parte del equipo de presentadores de la próxima temporada del reality “La Casa de los Famosos” en México, mientras mantiene proyectos en ambos países.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 06:07 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 06:33 AM.