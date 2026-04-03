Odalys Ramírez confirma su regreso a la pantalla y apunta a La Casa de los Famosos México 2026

En medio de la creciente expectación que genera la actual temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, la presentadora Odalys Ramírez ha insinuado su participación en la edición mexicana del programa, programada para el segundo semestre de 2026.
Ramírez, quien encabezó las galas semanales de las primeras temporadas, desapareció de la pantalla chica tras su salida sorpresiva de “Cuéntamelo Ya!”. Ante las preguntas de la prensa, la conductora no dio una respuesta definitiva, pero dejó entrever que sí formará parte del nuevo proyecto, declarando: “Sí, nos vemos ya en esta nueva temporada de La Casa de los Famosos que va a estar espectacular”.
Además, la presentadora aclaró que, pese a los rumores sobre un posible traslado definitivo al extranjero, mantiene proyectos tanto en México como en Estados Unidos. “Ya me quiero ir a la playa a vivir, pero ahorita no se va a poder. Estamos con proyectos en México y también en Estados Unidos”, afirmó.
El anuncio se produce después de que el productor Raúl Gutiérrez anunciara en redes sociales que la nueva temporada “ya se está cocinando” y que se han filtrado nombres como Consuelo Duval y la actriz Sylvia Pasquel, aunque sin confirmación oficial. Por su parte, la productora María Noguerón reveló que entre los futuros participantes habrá una celebridad del canto, aunque no precisó quién será.
Con la expectativa de que el reality 24/7 genere gran conversación entre el público, la posible incorporación de Odalys Ramírez al equipo de conductores refuerza el atractivo del programa y su apuesta por combinar talento mexicano y latinoamericano.