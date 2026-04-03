Peso Pluma y Kenia Os aparecen en el concierto de Kanye West en Los Ángeles

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Los cantantes mexicanos fueron captados en el SoFi Stadium durante el regreso de Kanye West a los escenarios estadounidenses, desatando una ola de viralidad y reavivando la conversación sobre el impacto global de la música mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 06:14 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 07:52 AM.