Donald Trump incita al movimiento MAGA a boicotear la gira de Bruce Springsteen

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Donald Trump, a través de Truth Social, pidió a sus seguidores del movimiento MAGA que eviten los conciertos de Bruce Springsteen tras las críticas del cantante a la administración estadounidense durante el inicio de la gira “Land of Hope and Dreams”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/04/2026 09:56 AM.
En Espectáculos y editada el 03/04/2026 10:05 AM.