Adrián Marcelo exige a Julio César Chávez como promotor para pelear a Poncho de Nigris

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Tras la polémica del Ring Royale, el youtuber Adrián Marcelo declaró que aceptará una pelea contra Poncho de Nigris solo si el legendario campeón Julio César Chávez actúa como promotor y mediador del evento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/04/2026 07:44 AM.
En Espectáculos y editada el 04/04/2026 08:38 AM.