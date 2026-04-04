Adrián Marcelo exige a Julio César Chávez como promotor para pelear a Poncho de Nigris

Más de dos semanas después del Ring Royale celebrado el 15 de marzo en la Arena Monterrey, la rivalidad entre el organizador Poncho de Nigris y su crítico Adrián Marcelo sigue encendida. Tras una serie de intercambios de mensajes ofensivos en redes sociales, el conflicto alcanzó un nuevo nivel durante la entrevista del youtuber con el ex campeón mexicano Julio César Chávez, en el programa de YouTube Un porro con.
Adrián Marcelo aceptó la posibilidad de enfrentar a Poncho de Nigris, pero impuso una condición: que Chávez sea el promotor y mediador del combate. “Antes de irnos le doy la batuta a Julio para que organice usted la pelea. Usted funja como promotor”, afirmó Marcelo, añadiendo que el legendario boxeador debería recibir el mayor porcentaje de la taquilla, pues su presencia garantizaría el éxito del evento.
Chávez respondió a la propuesta apoyando a Marcelo: “Poncho, eres mi amigo, pero estoy con Adrián, la neta. Así que ponte las pilas”. Marcelo, por su parte, citó al propio Chávez: “Tírale al cuerpo que la cabeza cae sola”, subrayando que la pelea no sería una broma si el ex campeón no la respalda.
El intercambio también incluyó un reconocimiento de Marcelo hacia el trabajo de Nigris tras el Ring Royale, destacando la “piel gruesa” necesaria en el negocio del entretenimiento y el respeto que le tiene a Poncho por su esfuerzo por mantener a su familia.
El episodio refuerza la tensión entre ambas figuras y plantea la posibilidad de un enfrentamiento mediático que podría atraer la atención del público, siempre y cuando Julio César Chávez acepte el rol de promotor.