Sean Preston y Jayden James adoptan el apellido Spears y reavivan la relación con su madre Britney

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Los hijos de Britney Spears dejaron el apellido Federline, pasando a usar Spears en sus perfiles públicos, señal de una reconciliación familiar que coincide con la reciente reaparición pública de la cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/04/2026 09:41 AM.
En Espectáculos y editada el 04/04/2026 10:05 AM.