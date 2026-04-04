Poncho de Nigris critica duramente a Carlos Trejo antes de la pelea contra Alfredo Adame

La pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, celebrada el 15 de marzo en la Arena Monterrey, concluyó con la victoria del llamado “Golden Boy”, quien noqueó al “Cazafantasmas” a segundos de terminar el primer asalto. El combate, presenciado por el piloto Checo Pérez, desató una serie de reacciones, entre ellas las polémicas declaraciones del organizador Poncho de Nigris.
En un video publicado en su canal de YouTube, De Nigris mostró una reunión previa al evento donde uno de los productores comentó: “Viene el gobernador de Puebla invitado por Carlos Trejo”. El productor advirtió que la petición de Trejo de “cuatro canciones dos peleas antes de la estelar” generaba un conflicto. Ante ello, Poncho reaccionó con dureza: “¿Apoco Trejo está exigiendo que va a cantar cuatro canciones? Pinche viejo borroso”.
El organizador continuó señalando que el grupo de Trejo, Los Caza, había demandado una presentación musical completa, con cuatro micrófonos y una actuación en vivo, algo que no estaba contemplado en el contrato. “Me preocupa más lo de Carlos Trejo y su grupo insistente; no se le dijo que iba a hacer el musical, se le dijo que saldría con su banda”, afirmó De Nigris.
En contraste, el mismo Poncho describió su experiencia con Alfredo Adame como “desagradable tratar con Trejo, a pesar de que le revivimos la carrera. Adame es un vato elegante y fino”. La diferencia de trato quedó patente cuando el productor informó que el mánager de Trejo había respondido: “No tengo autorizado eso, necesitas checar con quien lo negociaron”.
De Nigris también bromeó sobre la grabación del intercambio, indicando que el material se publicaría después del 15 de marzo y que no volvería a aparecer en futuros eventos: “Esto va a salir después del 15; si no, no va a venir. Es gente batallosa, muy batallosa”.
Las declaraciones de Poncho de Nigris ponen de relieve las tensiones detrás del espectáculo y plantean interrogantes sobre la gestión de los artistas en eventos de boxeo de alto perfil en México.