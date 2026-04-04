Poncho de Nigris critica duramente a Carlos Trejo antes de la pelea contra Alfredo Adame

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El organizador del evento Ring Royale, Poncho de Nigris, reveló en un video de YouTube comentarios polémicos sobre el comportamiento y las exigencias de Carlos Trejo, lo que generó controversia tras el nocaut de Trejo a Adame en la Arena Monterrey.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/04/2026 07:45 AM.
En Espectáculos y editada el 04/04/2026 08:37 AM.