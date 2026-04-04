Tekashi 6ix9ine sale de la cárcel de Brooklyn con un Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro

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El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad tras cumplir 90 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Al ser liberado, apareció en redes sociales sosteniendo un peluche de Bob Esponja que, según él, lleva la firma del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien también estuvo recluido en la misma instalación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/04/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 04/04/2026 09:03 AM.