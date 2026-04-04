Tekashi 6ix9ine sale de la cárcel de Brooklyn con un Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro

El rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, fue puesto en libertad este viernes después de cumplir una condena de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, tras que un juez federal determinara que violó los términos de su libertad condicional.
Su salida no fue ordinaria. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista aparece caminando por la entrada de la cárcel mientras sostiene un peluche de Bob Esponja. En la parte posterior del muñeco se observa una firma que, según el propio 6ix9ine, corresponde al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien estuvo recluido en el mismo centro desde enero de 2024 bajo cargos de narcoterrorismo.
El abogado del rapero, Lance Lazzaro, confirmó la noticia a medios internacionales como TMZ y Rolling Stone. En el mismo clip, 6ix9ine muestra también un collar valorado en más de 2.2 millones de dólares, entregado en un maletín decorado con una flor de girasol, lo que generó especulaciones sobre un posible “regalo de despedida”.
Durante su estancia, el rapero había bromeado en redes sociales sobre compartir celda con Maduro, diciendo que estaba “emocionado” y que le gustaría “bailar” con él. Ambos coincidieron en la prisión federal desde enero, cuando Maduro fue extraditado a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcoterrorismo.
La causa de la detención de Tekashi 6ix9ine fue una sentencia federal por incumplimiento de su libertad condicional, impuesta después de que el juez determinara que violó las reglas establecidas tras su condena por delitos relacionados con pandillas y extorsión. Tras su liberación, el rapero permanecerá bajo libertad condicional con nuevas restricciones que deberá cumplir.
La curiosa escena del peluche firmado ha generado reacciones encontradas en redes sociales, desde la sorpresa de sus seguidores hasta críticas de sectores que consideran la situación como una burla a la gravedad de los cargos contra Maduro.