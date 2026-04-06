Fallece Dee Freeman, actriz de ‘Dexter’ y ‘NCIS: Los Ángeles’

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida de Dee Freeman, actriz estadounidense que alcanzó fama internacional por sus papeles en series como Dexter y NCIS: Los Ángeles. La noticia de su fallecimiento, ocurrido el 2 de abril a los 66 años, fue confirmada por sus familiares a través de sus redes sociales oficiales.
Freeman había sido diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4, enfermedad que se había diseminado a otros órganos y que, según el comunicado familiar, fue la causa directa de su muerte. Sus seres queridos decidieron hacer pública la información varios días después del deceso.
La actriz nació el 6 de junio de 1959 en Luisiana, EE. UU. Tras terminar la preparatoria, se enlistó en el Cuerpo de Marines, donde sirvió seis años y alcanzó el rango de sargento, experiencia que describió como fundamental para su resiliencia. Posteriormente, vivió en Japón, trabajando como disc jockey en la emisora FM Aomori, antes de trasladarse a Los Ángeles en la década de los 90 para consolidar su carrera en televisión y cine.
Durante más de 25 años, Freeman participó en más de 80 producciones teatrales y obtuvo nominaciones al NAACP Image Award por obras como Homegirl. En la pantalla, sus interpretaciones más recordadas incluyen a la agente Valerie Barnes en Sistas, así como apariciones en Shameless y Dexter.
Tras su fallecimiento, colegas como Cristal Renee y Brian Jordan expresaron sus condolencias en redes sociales, resaltando la calidez humana y el talento de la actriz. El legado de Dee Freeman permanecerá en la memoria del público y de la industria que tanto aportó.