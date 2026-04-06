Fallece Dee Freeman, actriz de ‘Dexter’ y ‘NCIS: Los Ángeles’

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La comunidad artística está de luto tras la muerte de Dee Freeman, reconocida actriz estadounidense de 66 años, quien sucumbió a complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón avanzado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/04/2026 10:09 AM.
En Espectáculos y editada el 06/04/2026 10:17 AM.