Frida Sofía desata rumores de romance y posible embarazo tras video viral

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Un video publicado en Instagram por la modelo Frida Sofía Guzmán ha generado especulaciones sobre un nuevo noviazgo y un presunto embarazo, aunque la cantante Alejandra Guzmán y la propia hija no han confirmado nada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/04/2026 12:14 PM.
En Espectáculos y editada el 06/04/2026 12:50 PM.