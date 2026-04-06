Frida Sofía desata rumores de romance y posible embarazo tras video viral

Frida Sofía Guzmán volvió a ser tendencia en redes sociales después de compartir en sus historias de Instagram un video en el que aparece abrazada por un hombre desconocido que le da besos en la mejilla y, según algunos internautas, le acaricia el vientre.
El gesto ha alimentado dos corrientes de rumor: la posibilidad de que la modelo esté iniciando una relación amorosa y la sospecha de que podría estar embarazada. Ninguna de las partes involucradas –la propia Frida Sofía, su madre Alejandra Guzmán, ni el supuesto acompañante– ha emitido declaración al respecto.
El video se difundió en medio de otras especulaciones sobre la posible participación de Frida Sofía en la próxima edición del reality La Casa de los Famosos México. La periodista de espectáculos Ana María Alvarado comentó en el programa "Sale el Sol" que la modelo ha sido contactada en varias oportunidades para integrar el programa, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la productora Rosa María Noguerón.
El reality está programado para estrenarse el domingo 25 de julio en el Canal de las Estrellas, aunque la fecha podría ajustarse por la cobertura del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.
Frida Sofía lleva varios meses alejada de la polémica pública, pero la reciente publicación la ha colocado nuevamente en el foco de la opinión pública, reavivando también el conflicto familiar que mantiene con su madre y las acusaciones de presunto abuso contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.