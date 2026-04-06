Gigi Hadid rompe su silencio sobre los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

...

La modelo Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras la aparición de su nombre y el de su hermana Bella en los archivos de Jeffrey Epstein, condena la mención y aclara que nunca mantuvo relación con el fallecido financiero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/04/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 06/04/2026 11:29 AM.