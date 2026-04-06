Gigi Hadid rompe su silencio sobre los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Gigi Hadid, de 30 años, emitió su primer comunicado público después de que su nombre y el de su hermana Bella, de 29 años, fueran citados en los archivos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de EE. UU. En los documentos se incluye un intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Jeffrey Epstein y un interlocutor anónimo que indagaba sobre cómo las hermanas Hadid habían “llegado a convertirse en modelos y ganar tanto dinero”. Epstein respondió de forma críptica, insinuando que las modelos “siguen instrucciones”.
Ante la difusión de esos correos, un usuario de Instagram criticó a Gigi por su silencio. La modelo respondió en un comentario que luego eliminó, explicando que había evitado pronunciarse para no restar atención a las verdaderas víctimas de Epstein. Sin embargo, el comentario la impulsó a aclarar su posición: “Es horrible leer a alguien que nunca has conocido hablar de ti de esa manera… No quiero restarle importancia a las historias de las verdaderas víctimas, pero es importante que lo sepan”.
Hadid añadió que la mención la afectó profundamente porque tenía apenas 20 o 21 años cuando se redactó el correo. Declaró de forma inequívoca que nunca mantuvo relación alguna con el “ser repugnante” y expresó: “Me da asco”. También resaltó que creció en un entorno privilegiado, citando la protección y los valores de trabajo inculcados por sus padres, Mohamed y Yolanda Hadid, y subrayó que su carrera comenzó en 2012, cuando fue contratada por una agencia de modelos, y que ha trabajado arduamente desde entonces.
El caso se inscribe en el marco de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual y trata de menores entre 2008 y 2019. Tras su arresto en julio de 2019, Epstein murió en agosto del mismo año mientras aguardaba juicio.
A pesar de la controversia, Gigi Hadid continúa su trayectoria en la moda; recientemente desfiló para Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Nueva York el 10 de febrero de 2026 y sigue participando en campañas internacionales.