Maribel Guardia se tatúa en honor a su hijo Julián Figueroa, tres años de su fallecimiento

El próximo jueves 9 de abril se cumplen tres años del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia y del fallecido Joan Sebastián. Para rendirle homenaje, la madre decidió realizarse un tatuaje, una de las actividades que su hijo más disfrutaba.
Guardia documentó el proceso en su cuenta de Instagram, donde más de 9,8 millones de seguidores pudieron seguir cada paso. El diseño, un ojo idéntico al que el cantante llevaba en el pecho, fue realizado en el mismo estudio donde Julián se tatuó en varias ocasiones, bajo la mano del mismo artista, lo que, según la actriz, le brinda una "conexión muy especial".
Tras varias horas de sesión, el tatuaje quedó en el antebrazo izquierdo de la actriz, generando gran repercusión entre sus seguidores y la prensa de espectáculos.
Paralelamente, el caso de custodia del nieto de Maribel Guardia sigue en el foco mediático. Imelda Tuñón, viuda de Julián, y la actriz llevan más de un año envueltas en un conflicto legal. El 26 de marzo de 2026, según informó Gustavo Adolfo Infante, se habría presentado un documento que supuestamente indica la renuncia de la actriz a la guarda y custodia del menor. Guardia ha reiterado que su objetivo no es obtener la custodia, sino garantizar los derechos del niño y su desarrollo en un entorno seguro.
El gesto del tatuaje, además de ser un tributo personal, vuelve a colocar a Maribel Guardia en el centro de la conversación pública, entre el recuerdo de su hijo y la disputa legal que rodea a su familia.