Maribel Guardia se tatúa en honor a su hijo Julián Figueroa, tres años de su fallecimiento

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Con motivo del tercer aniversario del fallecimiento del cantante Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia se hizo un tatuaje del ojo de su hijo en el mismo estudio donde él se tatuó, mientras se reaviva el conflicto legal sobre la custodia del nieto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/04/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 06/04/2026 09:18 AM.