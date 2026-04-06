Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson y mejora tras innovador tratamiento cerebral

Rebecca King‑Crews, de 60 años, reveló este lunes en una entrevista exclusiva con el programa Today que vive con la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2015 después de tres años de consultas y de que sus síntomas fueran inicialmente atribuidos a ansiedad.
Los primeros indicios aparecieron en 2012, cuando un leve entumecimiento en su pie izquierdo se transformó en cojera y temblores en la mano al intentar aplicarse brillo labial. Un entrenador personal notó la falta de balance en su brazo izquierdo, lo que impulsó a King‑Crews a buscar atención médica especializada.
“No es inusual que a nosotras, las mujeres, nos digan que todo es estrés”, comentó la cantante, añadiendo que finalmente, tras múltiples derivaciones, un neurólogo especializado confirmó el diagnóstico de Parkinson.
En 2020 superó un cáncer de mama en estadio 1 mediante doble mastectomía, y continuó trabajando en un libro, un álbum y una línea de ropa mientras enfrentaba la enfermedad.
El 4 de marzo de 2026 se sometió a un ultrasonido focalizado bilateral, procedimiento no invasivo aprobado por la FDA en julio del año pasado para pacientes con Parkinson avanzado. El dispositivo Exablate Neuro, desarrollado por Insightec, dirige ondas de ultrasonido guiadas por resonancia magnética a áreas cerebrales específicas responsables del temblor y la rigidez.
Tras la intervención, realizada en el hemisferio derecho del cerebro, King‑Crews informó la desaparición del temblor en su lado derecho, mejoría del equilibrio y la posibilidad de reducir la medicación. Sin embargo, aclaró que el tratamiento no constituye una cura y que continuará con terapia farmacológica. Una segunda sesión está programada para septiembre, dirigida al hemisferio izquierdo.
“Me siento bien. Puedo escribir mi nombre y mis fechas, y puedo escribir con mi mano derecha por primera vez en probablemente tres años”, declaró, expresando esperanza para otras personas con la misma condición y la necesidad de que el procedimiento sea más accesible, pues actualmente es costoso y no está cubierto por seguros.
El actor Terry Crews, esposo desde 1989, mostró su apoyo emocional durante la entrevista, describiendo a su esposa como “un superhéroe” y “la roca de nuestras vidas”. “Donde ella es débil, yo soy fuerte. Donde yo soy débil, ella es fuerte”, afirmó, resaltando la fortaleza de su unión tras casi 37 años de matrimonio y la crianza de sus cinco hijos.