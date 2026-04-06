Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson y mejora tras innovador tratamiento cerebral

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La cantante y empresaria Rebecca King‑Crews, esposa del actor Terry Crews, confirmó que padece la enfermedad de Parkinson desde 2015 y anunció una mejoría significativa tras someterse a un procedimiento de ultrasonido focalizado bilateral aprobado por la FDA.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/04/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 06/04/2026 09:23 AM.