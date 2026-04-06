Spotify estrenará la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

Spotify anunció el estreno oficial de "Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film" para el 8 de abril, una producción que permitirá a la audiencia global ver el concierto que el artista realizó en Tokio el pasado 6 de abril. El evento, parte de la serie Billions Club Live, celebra los 29 temas de Bad Bunny que superaron mil millones de reproducciones en la plataforma.
El espectáculo tuvo lugar en el Tipstar Dome Chiba y reunió a más de 2 300 seguidores, entre ellos figuras como Lisa de BLACKPINK, el artista Takashi Murakami y creadores de contenido como Luisito Comunica. La presentación, de 90 minutos, incluyó éxitos como “BAILE INOLVIDABLE”, “Me Porto Bonito”, “Tití Me Preguntó” y una versión salsa de “MIA”, además de la aparición sorpresa del dúo Jowell & Randy en “Safaera”.
Bad Bunny destacó la unión cultural entre Puerto Rico y Tokio, señalando que "la música no tiene idioma" y agradeciendo al público japonés por cantar en español y ondear la bandera puertorriqueña. El escenario combinó elementos visuales de ambas culturas, como árboles de cerezo y la bandera de Puerto Rico, y el artista cambió de vestuario, luciendo una chaqueta con la palabra "Tokio" en caracteres japoneses.
La iniciativa Billions Club Live, que también ha incluido conciertos de Ed Sheeran, Miley Cyrus y The Weeknd, busca traducir los logros de streaming en experiencias en vivo. El concierto de Bad Bunny en Tokio representa la primera actuación del reguetonero en Asia y refuerza su relación con Spotify, tras su participación en el concierto "¡Viva Latino! Live" de 2018 en Chicago.