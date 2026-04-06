Spotify estrenará la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

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El 8 de abril, Spotify lanzará “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film”, la grabación del espectáculo que el reguetonero puertorriqueño ofreció ante 2 300 asistentes en el Tipstar Dome Chiba, Japón, como parte de la iniciativa Billions Club Live.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/04/2026 11:22 AM.
En Espectáculos y editada el 06/04/2026 11:36 AM.