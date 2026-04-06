Políticos y organizaciones judías exigen al Gobierno británico vetar la entrada de Kanye West

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Diversos líderes políticos y grupos de la comunidad judía del Reino Unido piden al Ejecutivo impedir que el rapero Kanye West, conocido como Ye, se presente en el Wireless Festival de Londres, tras sus reiteradas declaraciones consideradas antisemitas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/04/2026 08:22 AM.
En Espectáculos y editada el 06/04/2026 09:02 AM.