Políticos y organizaciones judías exigen al Gobierno británico vetar la entrada de Kanye West

Varios políticos británicos y organizaciones de la comunidad judía han solicitado al Gobierno que prohíba la entrada del rapero estadounidense Kanye West, también conocido como Ye, al país, en medio de la polémica generada por sus declaraciones consideradas antisemitas. La petición se produce mientras el artista estaba programado para actuar en el Wireless Festival, que se celebrará del 10 al 12 de julio en Londres.
La presión se intensificó después de que la organización Campaign Against Antisemitism enviara una carta formal al Ejecutivo británico, argumentando que el historial de West incluye comentarios que glorifican a Adolf Hitler y el uso de simbología nazi, lo que vulnera la normativa contra el odio. Hasta la fecha, el Ministerio del Interior no ha recibido una solicitud oficial de visa por parte del rapero, lo que deja abierta la posibilidad de una denegación si se presenta.
El primer ministro Keir Starmer se sumó a las críticas, calificando la posible participación de West en el festival como "profundamente preocupante". En un artículo del The Sun, Starmer señaló que otorgar un escenario a una figura con antecedentes antisemitas envía un mensaje equivocado sobre los valores británicos.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también condenó las declaraciones del artista, aunque aclaró que el ayuntamiento no tiene injerencia en la organización del evento. En el Congreso Laborista, la diputada Rachael Maskell afirmó que "no se le debe dar una plataforma a quien incita al odio", mientras que el líder liberal demócrata Ed Davey pidió endurecer la postura contra el antisemitismo. Por su parte, la ministra conservadora Kemi Badenoch sostuvo que es necesario evitar amplificar a figuras que promuevan el odio.
La controversia ha tenido repercusiones comerciales: marcas como Pepsi y Diageo retiraron su patrocinio del Wireless Festival tras la presión pública. El festival, uno de los eventos más importantes de música urbana en el Reino Unido, ahora enfrenta una creciente presión para excluir a West, mientras el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las figuras públicas se intensifica.
West ha intentado mitigar la polémica. En enero pasado, publicó una disculpa en The Wall Street Journal, negando ser nazi o antisemita y atribuyendo sus comentarios a problemas de salud mental. Sin embargo, sus anteriores actos —incluyendo la publicación de símbolos nazis y la expresión de simpatía por Hitler— han llevado a la suspensión de su cuenta en la red social X y a un escrutinio internacional.
En conclusión, la solicitud de vetar la entrada de Kanye West al Reino Unido refleja la creciente intolerancia hacia el antisemitismo y la presión de la sociedad civil y los partidos políticos para que las autoridades actúen en defensa de los derechos humanos y la convivencia pacífica.