Reino Unido bloquea a Kanye West y provoca la cancelación del Wireless Festival

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El Ministerio del Interior británico negó la entrada del rapero Kanye West, argumentando que su presencia no sería conducente al bien público. La medida obligó a los organizadores a suspender el Wireless Festival de Londres, dejando a miles de asistentes sin concierto y generando reembolsos masivos. La decisión también desencadenó la retirada de patrocinadores y una fuerte reacción de la comunidad judía y autoridades políticas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/04/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 07/04/2026 09:00 AM.