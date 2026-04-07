Reino Unido bloquea a Kanye West y provoca la cancelación del Wireless Festival

El Ministerio del Interior del Reino Unido rechazó la solicitud de Kanye West para ingresar al país mediante una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), alegando que su presencia “no sería conducente al bien público”. La negativa provocó la suspensión inmediata del Wireless Festival, evento musical de tres días que contaba con la participación del rapero como cabeza de cartel.
La medida se sustenta en los antecedentes controvertidos de West, quien el año anterior lanzó la canción “Heil Hitler” y comercializó camisetas con la esvástica en su sitio web. Organizaciones judías británicas, como el Campaign Against Antisemitism, la Board of Deputies of British Jews y el Jewish Leadership Council, presionaron para que el artista fuera excluido, calificando su presencia como una vergüenza para los organizadores.
Ante la prohibición migratoria, los promotores del festival, Festival Republic, anunciaron la cancelación del evento y el reembolso a los compradores. En la página oficial del festival desaparecieron los nombres de los patrocinadores habituales; Pepsi, Rockstar Energy, Diageo y PayPal retiraron su apoyo tras confirmarse la participación de West.
Políticamente, el ministro de Sanidad, Wes Streeting, calificó la decisión de los organizadores como “un terrible error de juicio” y criticó la justificación del rapero basada en su diagnóstico de trastorno bipolar. Por su parte, West manifestó su intención de dialogar directamente con la comunidad judía del Reino Unido, propuesta que fue rechazada por los líderes comunitarios.
En enero, el artista publicó una disculpa en el Wall Street Journal, repudiando el antisemitismo y atribuyendo sus actos a “cuatro meses relacionados con su trastorno bipolar”. Sin embargo, la comunidad judía y las autoridades británicas consideraron insuficiente la disculpa y mantuvieron su postura de exclusión.
El colapso del Wireless Festival evidencia la creciente sensibilidad ante expresiones de odio y la responsabilidad de los organizadores de eventos para garantizar un entorno libre de antisemitismo, mientras que el caso de Kanye West subraya la tensión entre la libertad artística y los límites impuestos por la seguridad pública.