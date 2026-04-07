Kenia Os dona 1.5 millones para hospital de madre de Kimberly Loaiza en medio de polémica

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La cantante Kenia Os realizó una donación de 1.5 millones de pesos para cubrir los gastos hospitalarios de la madre de la influencer Kimberly Loaiza, en medio de una disputa pública entre los familiares de la artista y su pareja Juan de Dios Pantoja.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/04/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 07/04/2026 09:44 AM.