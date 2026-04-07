Kenia Os dona 1.5 millones para hospital de madre de Kimberly Loaiza en medio de polémica

En una inesperada intervención, la cantante Kenia Os destinó 1.5 millones de pesos al hospital donde se encuentra internada la madre de la creadora de contenido Kimberly Loaiza, según confirmó Steff Loaiza, hermana de la influencer, a través de un video publicado en redes sociales.
El aporte, recibido directamente por el centro médico, fue anunciado por Steff en Instagram, donde expresó su agradecimiento y solicitó el cese de los enfrentamientos familiares: “La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”. La donación se produce en el contexto de una controversia que involucra a Kimberly, su esposo Juan de Dios Pantoja y la propia Kenia, quienes han intercambiado acusaciones sobre la financiación del tratamiento médico.
La polémica se originó cuando Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza difundieron un video en el que afirmaban haber cubierto aproximadamente el 50 % de los gastos médicos de la madre de la influencer, quien sufrió un infarto. Ante la ausencia de Kimberly en el hospital, su hermana Steff cuestionó la veracidad de esas declaraciones, presentando pruebas de llamadas con el personal médico y señalando inconsistencias en los montos anunciados.
En respuesta, Juan de Dios defendió su aporte, atribuyéndolo a la “envidia” y a la desinformación que circula en redes. La intervención de Kenia Os, antigua rival dentro del grupo musical “Jukilop”, añade una nueva dimensión al conflicto, pues la cantante había mantenido una relación distante con la familia Loaiza desde la ruptura del grupo en 2018.
El gesto de Kenia adquiere mayor relevancia al considerar que su actual pareja, Mario Barrón, mantuvo vínculos sentimentales con la propia Kenia en el pasado, lo que había alimentado tensiones previas entre ambas partes. A pesar de la donación, Kimberly Loaiza no ha emitido una respuesta pública amplia, mientras la discusión sigue activa en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde el tema se mantiene entre las tendencias más comentadas.
El caso ilustra cómo una situación de salud familiar puede escalar a un debate mediático que combina aspectos financieros, relaciones personales y dinámicas de la industria del entretenimiento en México.