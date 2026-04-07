Lady Gaga cancela concierto en EE. UU. por infección respiratoria

Lady Gaga ha anunciado la cancelación de su próximo concierto en los Estados Unidos debido a una infección en las vías respiratorias que, según su médico, le impide presentarse en el escenario.
En una publicación de Instagram, la artista expresó su decepción por no poder cumplir con sus seguidores y pidió comprensión mientras se somete a tratamiento. No se han revelado detalles adicionales sobre la gravedad de la afección, aunque fuentes cercanas indican que no se trata de una condición grave.
El anuncio ha generado inquietud entre los fanáticos, quienes siguen de cerca la carrera de la cantante, considerada una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. Conocida por su capacidad camaleónica para reinventarse, Stefani Germanotta (nombre artístico Lady Gaga) ha acumulado múltiples premios Grammy, un Óscar y ha sido una defensora activa de la salud mental.
Hasta el momento, la artista no ha especificado una nueva fecha para el concierto cancelado ni ha ofrecido información adicional sobre su estado de salud. Se espera que, una vez recuperada, Gaga reanude sus compromisos artísticos y continúe con su agenda de giras internacionales.