Offset ex de Cardi B, herido en tiroteo cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida

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El rapero Kiari Kendrell Cephus, conocido como Offset, resultó herido de bala en un altercado en la zona de valet del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida; fue trasladado al Memorial Regional Hospital con estado estable y la policía detuvo a dos personas mientras continúa la investigación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/04/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 07/04/2026 08:54 AM.