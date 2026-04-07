Offset ex de Cardi B, herido en tiroteo cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida

El artista de hip‑hop Kiari Kendrell Cephus, mejor conocido como Offset, fue alcanzado por disparos el lunes 6 de abril en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en el condado de Seminole, Florida. Tras el tiroteo, el rapero fue trasladado al Memorial Regional Hospital de Hollywood, donde su representante confirmó que su estado de salud es estable y que se le está monitoreando de cerca.
Según el Departamento del Sheriff del condado de Seminole, el incidente ocurrió después de las 19:00 horas en el área de valet del complejo. La policía respondió de inmediato, contenió la situación y aseguró el lugar, indicando que no existe amenaza para el público y que las operaciones del casino continúan con normalidad.
En el mismo comunicado, la autoridad informó que dos personas fueron detenidas en relación con los hechos y que la investigación sigue en curso. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la identidad de los detenidos, ni si Offset era el objetivo del ataque.
Este episodio se produce más de tres años después de la muerte de Takeoff, integrante del grupo Migos, quien fue asesinado en noviembre de 2022 en Houston. El equipo de Offset ha limitado sus declaraciones a la confirmación del estado de salud del rapero.
Las autoridades locales continúan trabajando para esclarecer los hechos y se espera que en los próximos días se publiquen más datos sobre el motivo del tiroteo y los responsables.