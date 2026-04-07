Ticketmaster aclara que no liberará boletos de BTS en México tras revisar la venta

Ticketmaster anunció que, mientras en Estados Unidos y Canadá se liberarán entradas a precio original para la gira mundial “ARIRANG” de BTS, en México no se prevé el mismo proceso. La boletera explicó que una revisión de seguridad identificó compras que infringieron las normas de venta en Norteamérica, pero que en territorio mexicano no encontró evidencia de tales irregularidades.
El comunicado indica que un número limitado de boletos para los conciertos en EE. UU. y Canadá estarán disponibles mediante registro entre el 13 y 14 de abril; de aceptarse la solicitud, el cargo se realizará automáticamente y se enviará un correo con instrucciones. En México, sin embargo, la empresa no tiene previsto liberar entradas adicionales, pues la venta se consideró regular.
La respuesta de Ticketmaster surgió después de que un usuario de Facebook cuestionara la falta de liberación de boletos en México y de que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) iniciara una investigación y emitiera una advertencia a la compañía por supuestas irregularidades en la venta.
En México, la práctica de liberar boletos suele aplicarse cuando se cancelan entradas por incumplimientos o fraudes, y se ofrecen semanas o incluso 24 horas antes del evento. La PROFECO ha señalado que, a raíz de este caso, las boleteras deberán informar con al menos 24 horas de anticipación cualquier modificación en las condiciones o características del concierto, tal como se exige para eventos como “La Casita” de Bad Bunny.
Los fans de BTS deberán estar atentos a futuras publicaciones de Ticketmaster, especialmente el 13 de abril, para conocer detalles sobre la disponibilidad de boletos en Norteamérica y cualquier posible cambio en la política de liberación de entradas en México.