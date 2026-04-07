Ticketmaster aclara que no liberará boletos de BTS en México tras revisar la venta

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La empresa de venta de entradas informó que, a diferencia de EE. UU. y Canadá, no detectó irregularidades en la comercialización de los conciertos de la gira “ARIRANG” de BTS en México, por lo que no contempla liberar boletos adicionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/04/2026 08:13 AM.
En Espectáculos y editada el 07/04/2026 09:59 AM.