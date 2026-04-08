Serenata de Santa Fe Klan a Camila Zamorano desata rumores de romance en Hermosillo

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El rapero guanajuatense Santa Fe Klan fue visto en Hermosillo ofreciendo una serenata a la joven boxeadora Camila Zamorano, lo que avivó los rumores de un posible noviazgo. Hasta la fecha ninguno de los dos ha confirmado la relación, mientras la trayectoria deportiva de Zamorano sigue en auge.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/04/2026 05:40 PM.
En Espectáculos y editada el 08/04/2026 05:36 PM.