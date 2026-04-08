Serenata de Santa Fe Klan a Camila Zamorano desata rumores de romance en Hermosillo

Durante la Semana Santa de 2026, el cantante de rap Santa Fe Klan apareció en la colonia Pueblitos, al norte de Hermosillo, para ofrecerle una serenata a la boxeadora mexicana Camila Zamorano, generando una ola de especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Los videos y fotos difundidos en redes sociales mostraron al artista frente a la casa de la atleta, abrazados y sonrientes mientras compartían una bebida, lo que alimentó la tendencia que se volvió viral en la plataforma.
Santa Fe Klan, originario de Guanajuato y conocido por su vida amorosa mediática, habría viajado desde su estado natal para pasar las vacaciones cerca de Zamorano, según afirman varios usuarios de internet. La diferencia de edad, superior a ocho años, también ha sido objeto de debate entre los internautas, aunque ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la relación.
Camila Zamorano, nacida el 26 de diciembre de 2007 en Hermosillo, Sonora, se inició en el boxeo a los 11 años bajo la tutela de su padre, Eleazar Zamorano. En el circuito amateur acumuló múltiples cinturones regionales y estatales, y debutó como profesional en abril de 2023, a los 15 años, al vencer a Isabel Arellanes. Su mayor logro hasta la fecha fue coronarse campeona mundial juvenil de peso átomo al derrotar a la japonesa Nanae Suzuki Iwakawa, hecho que le valió reconocimiento nacional e internacional.
Como reconocimiento a su corta pero brillante carrera, el Ayuntamiento de Hermosillo inauguró en Bahía de Kino un gimnasio de boxeo que lleva su nombre, consolidando a Zamorano como referente para las nuevas generaciones de deportistas.
El cruce de caminos entre la música urbana y el deporte ha captado la atención de los medios y de los seguidores de ambas figuras. Mientras la prensa sigue indagando sobre la naturaleza de su vínculo, la joven boxeadora continúa enfocada en su desarrollo profesional, y Santa Fe Klan mantiene su perfil bajo respecto a su vida sentimental.