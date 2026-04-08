Katy Perry publica nueva foto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau

...

La cantante estadounidense compartió en Instagram una imagen donde posa junto a Justin Trudeau, generando miles de reacciones y reavivando la conversación sobre su creciente cercanía.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/04/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 09/04/2026 09:03 AM.