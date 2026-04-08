Katy Perry publica nueva foto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau

Ciudad de México – La artista pop Katy Perry volvió a ser el centro de la conversación en redes sociales al publicar una fotografía junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La imagen, difundida en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, muestra a ambos vestidos de negro, con Perry apoyando su brazo sobre el hombro de Trudeau mientras él dirige la mirada a la cámara, transmitiendo confianza y complicidad.
El mensaje que acompañó la publicación –"Nunca supe que el karma podía ser tan gratificante"– hace referencia a la canción Legendary Lovers de Perry, lo que provocó una rápida reacción de sus seguidores. En pocas horas, la publicación acumuló miles de "me gusta" y cientos de comentarios que destacaron la química entre los dos personajes y la curiosidad por la naturaleza de su relación.
Esta nueva muestra de cercanía se suma a una serie de encuentros públicos y publicaciones en redes que han documentado la interacción entre la cantante y el mandatario canadiense durante los últimos meses. Lo que comenzó como encuentros esporádicos ha evolucionado hacia una dinámica más abierta, con apariciones conjuntas en eventos, viajes y ahora en plataformas digitales.
Analistas de la farándula y observadores políticos señalan que la exposición mediática de esta amistad podría influir en la percepción pública de ambos, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la naturaleza de su vínculo. Mientras tanto, la foto ha generado un nuevo debate en línea sobre la interacción entre celebridades internacionales y figuras políticas.
La publicación de Perry forma parte de la estrategia de la artista de mantener su presencia en los medios digitales, reforzando su marca personal y conectando con su audiencia a través de referencias culturales y musicales.