Paris Jackson denuncia intimidación de los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson

Paris Jackson, hija única del fallecido rey del pop, presentó nuevas declaraciones en la disputa legal contra los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, John Branca y John McClain, alegando que está siendo intimidada por preguntar sobre el uso de los fondos del legado.
Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, la cantante sostiene que los ejecutores han presentado escritos que "se burlan y menosprecian" a la heredera, y que en cada audiencia intentan desviar la atención calificando sus inquietudes como motivadas por intereses mediáticos o por sus abogados, lo cual ella niega rotundamente.
Paris describió el proceso como "doloroso" y una "distracción" de su vida y carrera, y acusó a los ejecutores de emplear un lenguaje sexista al referirse a ella como "desfilando" y al presentarse como "los adultos" frente a ella y sus hermanos.
Los ejecutores, por su parte, argumentan que la artista y su equipo difunden información incorrecta y que los pagos realizados a bufetes externos son legítimos, pues han permitido transformar un patrimonio insolvente en un negocio valorado en varios miles de millones de dólares. El abogado del patrimonio, Jonathan Steinsapir, señaló que el patrimonio nunca ha entregado regalos ni realizado pagos no autorizados, y recordó que Michael Jackson dejó una deuda de 500 millones de dólares que fue saldada gracias a la gestión de Branca y McClain.
Paris Jackson ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares y podría heredar cientos de millones más, pero sigue cuestionando la asignación de grandes bonificaciones y honorarios a los ejecutores, exigiendo mayor transparencia y supervisión financiera.
El caso continuará en los tribunales mientras ambas partes presentan sus argumentos, bajo la constante vigilancia de los medios de comunicación.