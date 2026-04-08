Paris Jackson denuncia intimidación de los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson

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Paris Jackson afirma que los ejecutores John Branca y John McClain la están intimidando por cuestionar los gastos del patrimonio de su padre, mientras el litigio se intensifica en los tribunales de EE. UU.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/04/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 08/04/2026 08:50 AM.