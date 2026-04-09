Ariana Grande inicia la grabación de su octavo álbum de estudio

La estrella del pop mundial, Ariana Grande, anunció oficialmente que ha comenzado la grabación de su octavo álbum de estudio, según imágenes publicadas en su cuenta de Instagram. Las fotos, tomadas dentro de un estudio de grabación, muestran a la artista con auriculares, frente a un micrófono y rodeada de equipos de edición, mientras una composición de margaritas deshojadas sugiere un mensaje romántico y de certeza.
El nuevo proyecto llega tras el lanzamiento de Eternal Sunshine, su séptimo álbum, que salió el 8 de marzo de 2024 bajo Republic Records y alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo "We Can't Be Friends". En el video de esa canción, Grande hace referencia a la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, reforzando su tendencia a entrelazar la música con referencias cinematográficas.
En la publicación de Instagram, la cantante no incluyó descripción alguna, pero la presencia de las flores —tradicionalmente símbolo de certeza en medio de la indecisión— ha sido interpretada por fanáticos como una pista sobre la temática del nuevo disco. Además, en su canal "Brighter Days" la artista dejó un mensaje de voz con un juego de palabras que alude a un "disco número 8", alimentando aún más la especulación.
Grande, quien se dio a conocer en la serie juvenil de Nickelodeon Victorious" y ha consolidado su carrera con giras internacionales, papeles en Broadway (como Wicked) y colaboraciones cinematográficas, vuelve a la música después de un breve receso dedicado a la promoción de su último tour y a versiones de lujo de su álbum anterior.
Los seguidores de la cantante, que la describen como una figura influyente por su rango vocal y su capacidad de reinventar el pop, esperan con ansias más detalles oficiales. Hasta el momento, la artista no ha revelado fecha de lanzamiento ni título definitivo, pero la cuenta regresiva ya está en marcha.