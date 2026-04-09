Ariana Grande inicia la grabación de su octavo álbum de estudio

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La cantante estadounidense confirmó que está en el estudio trabajando su próximo disco, el octavo de su carrera, y dejó pistas visuales y sonoras que avivan la expectación de sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/04/2026 12:31 PM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 08:41 AM.