Julio César Chávez y “El Travieso” Arce se reencontrarán en exhibición benéfica

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El 9 de mayo de 2026, el Gimnasio Miguel Hidalgo, dentro de la Feria de Puebla, será el escenario de una pelea de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce. El combate, gratuito, tiene como objetivo recaudar fondos para un centro de prevención de adicciones y promover el deporte como vía de inclusión social.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/04/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 09:02 AM.