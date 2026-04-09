Julio César Chávez y “El Travieso” Arce se reencontrarán en exhibición benéfica

En el marco de la Feria de Puebla 2026, dos íconos del boxeo mexicano volverán a medirse en una exhibición benéfica: Julio César Chávez, a sus 63 años, y Jorge “El Travieso” Arce, retirado desde 2014. La cita está programada para el 9 de mayo de 2026 en el Gimnasio Miguel Hidalgo, con entrada gratuita y la meta de recaudar recursos destinados a la construcción de un centro de prevención de adicciones.
El evento trasciende el mero espectáculo deportivo. Chávez, con más de 100 victorias y tres títulos mundiales en distintas divisiones, aprovechará la ocasión para difundir su mensaje de que el boxeo puede ser una herramienta eficaz para alejar a los jóvenes de las adicciones. Por su parte, Arce, campeón mundial en cinco categorías, ve en este reencuentro una oportunidad para reforzar la idea de que el deporte constituye una alternativa real frente a la delincuencia y la dependencia química.
Ambos pugilistas complementarán la exhibición con una gira de pláticas motivacionales por municipios poblanos, reforzando el compromiso social que subyace al combate. La iniciativa cuenta con el apoyo de autoridades locales y organizaciones civiles, que han señalado la importancia de unir el deporte con la prevención social.
La Feria de Puebla, uno de los eventos culturales más relevantes del estado, se convertirá en el escenario de una noche que combinará nostalgia, espectáculo y responsabilidad social. Se espera la asistencia de miles de aficionados, quienes podrán presenciar a dos de los mayores ídolos del boxeo mexicano sin costo alguno.
Con esta revancha, el boxeo mexicano no solo revive momentos históricos, sino que también se posiciona como agente de cambio, demostrando que la grandeza en el ring puede traducirse en impacto positivo para la comunidad.