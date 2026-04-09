Julio Preciado es hospitalizado por neumonía tras complicación con suero

El intérprete de éxitos como "Si Pudiera", "Si Tengo a Mi Madre" y "Dos hojas sin rumbo" fue internado en un centro médico después de que el líquido de un suero administrado se acumulara en su pulmón derecho, desencadenando una neumonía y una complicación respiratoria que requirió atención inmediata.
En una entrevista concedida a medios nacionales, Preciado explicó que el suero no fue eliminado adecuadamente de su organismo, lo que provocó la acumulación de líquido en el pulmón derecho y la posterior infección. Los estudios realizados no revelaron daño significativo en órganos vitales, y su condición renal se mantiene estable gracias al trasplante de riñón que le donó su hija.
El cantante manifestó que, pese al susto, su salud ha evolucionado de forma positiva y que los médicos le indicaron una respuesta favorable del organismo ante la crisis. Asimismo, recordó episodios anteriores de hospitalizaciones y complicaciones posteriores a su trasplante, los cuales le ayudaron a dimensionar la gravedad del presente cuadro.
Preciado describió la sensación tras la inyección del suero como negativa y relató los retrasos en la atención respiratoria provocados por los protocolos hospitalarios. A pesar de la situación, aseguró que sigue activo en su carrera, presentándose incluso sentado, y reafirmó que su prioridad sigue siendo la interpretación vocal.