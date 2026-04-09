Julio Preciado es hospitalizado por neumonía tras complicación con suero

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El cantante mexicano Julio Preciado ingresó a un hospital por una neumonía provocada por la acumulación de líquido de un suero en su pulmón derecho; su estado evoluciona favorablemente y mantiene estable su trasplante renal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/04/2026 03:49 PM.
En Espectáculos y editada el 09/04/2026 04:47 PM.