Fallece Afrika Bambaataa, pionero de la cultura Hip‑Hop

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El legendario DJ, rapero y productor Lance Taylor, conocido como Afrika Bambaataa, murió a causa de complicaciones de un cáncer. Reconocido por “Planet Rock” (1982) y por fundar la Universal Zulu Nation, su legado musical contrasta con las acusaciones de abuso que surgieron en años recientes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/04/2026 04:37 PM.
En Espectáculos y editada el 09/04/2026 04:42 PM.