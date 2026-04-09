Fallece Afrika Bambaataa, pionero de la cultura Hip‑Hop

El mundo de la música urbana perdió a una de sus figuras más influyentes: Lance Taylor, mejor conocido como Afrika Bambaataa, falleció recientemente a causa de complicaciones derivadas de un cáncer que le había sido diagnosticado hace varios meses.
El anuncio fue confirmado por la página de la Alianza Hip‑Hop, liderada por el rapero Kurtis Blow, quien publicó un emotivo mensaje despidiendo al artista. Medios especializados, entre ellos TMZ, también reportaron la noticia, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales adicionales sobre la enfermedad que provocó su muerte.
Con su fallecimiento, se cierra un capítulo fundamental de la historia del rap, pero su influencia sigue presente en la producción musical contemporánea y en la filosofía de la Zulu Nation, que continúa promoviendo los valores fundacionales del hip‑hop: paz, amor, unidad y respeto.