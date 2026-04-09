Fallece Michael Patrick, actor de "Juego de Tronos", a los 35 años

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El actor británico‑irlandés Michael Patrick, conocido por su papel en "Juego de Tronos" y otras series, murió a los 35 años tras una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su pareja anunció la noticia y rindió homenaje a su trayectoria artística y activismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/04/2026 08:23 AM.
En Espectáculos y editada el 09/04/2026 08:43 AM.