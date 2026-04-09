Fallece Michael Patrick, actor de "Juego de Tronos", a los 35 años

El mundo del entretenimiento se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Michael Patrick, actor de 35 años que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie de HBO "Juego de Tronos". La noticia fue comunicada por su pareja a través de un mensaje en redes sociales, donde expresó su profundo dolor y agradeció el apoyo recibido.
Patrick había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y pasó sus últimos días hospitalizado en Irlanda del Norte. A pesar de la enfermedad, continuó trabajando en teatro, destacándose en la interpretación de Ricardo III en silla de ruedas, papel que le valió el Premio del Jurado en los Stage Awards de enero de 2025.
Su formación académica incluyó estudios de ciencias en la Universidad de Cambridge y una especialización actoral en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres. Además de "Juego de Tronos", su carrera televisiva abarcó series como "Blue Lights", "Soft Border Patrol" y "My Left Nut".
El actor también recibió reconocimientos por su labor en defensa de los derechos de personas con discapacidad, entre ellos varios premios en la ceremonia "Spirit of Northern Ireland". Su legado queda marcado tanto por su talento escénico como por su valentía al seguir actuando pese al diagnóstico.
La comunidad artística y los seguidores de sus obras han rendido tributo a su memoria, destacando su pasión, profesionalismo y compromiso social.